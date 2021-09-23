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Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии сына после новости о внебрачном ребенке Королевой: Потихоньку уходит

Стало известно о состоянии сына после новости о внебрачном ребенке Королевой: Потихоньку уходит

Внезапно о Наташе Королевой снова стали говорить все. В последнем выпуске программы "Секрет на миллион" артистка сделала неожиданное признание.
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Певица рассказала, что некоторое время назад решила помочь своему другу. Она отдала ему свою яйцеклетку. Через некоторое время у Королевой появилась дочь, которую выносила суррогатная мать. Сейчас девочка живет в США, Наташа видела ее. При этом артистка утверждает, что ни ее сын, ни супруг не знали о том, что она сделала до передачи.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Реакция Тарзана была достаточно яркой. Многим вся ситуация показалась абсолютно театральной. Сама звезда отечественной эстрады утверждает, что говорит правду. Ее поддержал Сергей Соседов. Музыкальный критик отметил, что Наташа Королева – женщина умная, а потому не стала бы обманывать всю страну, зная, что правду не так сложно раскрыть. Он подчеркнул, что она прекрасно понимает: публика не простила бы ее за такую ложь.

Теперь журналисты активно берут интервью у певицы. Недавно она рассказала о непростом решении, которое принял ее сын. Он решился покинуть университет, в котором проходил обучение. Архип поступил туда, хорошо владея японским языком, и мечтал развиваться в этом направлении. В вузе же акцент был сделан на истории и культуре страны. "Навык потихоньку уходит", – рассказал молодой человек. Он сообщил, что мама поддержала его решение.

Наташа Королева всегда старалась войти в положение любимого сына. Не так давно он решил примкнуть к современным тенденциям и сделал яркий маникюр. В Сети Архипа тут же затравили, а он отнесся к этому с юмором, но от цветного лака все-таки избавился. Все это время мама была рядом с наследником.

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Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 08:46 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость863172
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Королеву теперь посадят в тюрьму, за торговлю детьми? Как врачей в деле о суррогатном материнстве....
Гость858960
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И что, кто ‘потихоньку уходит’?! Бред, а не заголовок.
Гость861766
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ложь и чушь!!!!!!!!!!
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