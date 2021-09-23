Стало известно о состоянии сына после новости о внебрачном ребенке Королевой: Потихоньку уходит

Внезапно о Наташе Королевой снова стали говорить все. В последнем выпуске программы "Секрет на миллион" артистка сделала неожиданное признание.

Певица рассказала, что некоторое время назад решила помочь своему другу. Она отдала ему свою яйцеклетку. Через некоторое время у Королевой появилась дочь, которую выносила суррогатная мать. Сейчас девочка живет в США, Наташа видела ее. При этом артистка утверждает, что ни ее сын, ни супруг не знали о том, что она сделала до передачи.

Реакция Тарзана была достаточно яркой. Многим вся ситуация показалась абсолютно театральной. Сама звезда отечественной эстрады утверждает, что говорит правду. Ее поддержал Сергей Соседов. Музыкальный критик отметил, что Наташа Королева – женщина умная, а потому не стала бы обманывать всю страну, зная, что правду не так сложно раскрыть. Он подчеркнул, что она прекрасно понимает: публика не простила бы ее за такую ложь.

Теперь журналисты активно берут интервью у певицы. Недавно она рассказала о непростом решении, которое принял ее сын. Он решился покинуть университет, в котором проходил обучение. Архип поступил туда, хорошо владея японским языком, и мечтал развиваться в этом направлении. В вузе же акцент был сделан на истории и культуре страны. "Навык потихоньку уходит", – рассказал молодой человек. Он сообщил, что мама поддержала его решение.

Наташа Королева всегда старалась войти в положение любимого сына. Не так давно он решил примкнуть к современным тенденциям и сделал яркий маникюр. В Сети Архипа тут же затравили, а он отнесся к этому с юмором, но от цветного лака все-таки избавился. Все это время мама была рядом с наследником.