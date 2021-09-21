Заворотнюк изменилась до неузнаваемости после болезни: Недоженщина

Анна Заворотнюк опубликовала свежее фото, на котором предстала роскошной красавицей.

Звезда российского телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк давно не показывалась людям. С тех пор, как фанаты узнали о ее страшной болезни, она перестала выходить на связь. Ее не слышно и не видно, а единственным источником скупой информации о любимице миллионов телезрителей является ее старшая дочь Анна.

На днях девушка опубликовала свежее фото, которым восхитила подписчиков. В кадре она предстала посвежевшей и нарядной. Фанаты осыпали ее комплиментами и отметили, что после болезни матери Анна сильно изменилась, причем не в худшую сторону.

В своем микроблоге дочь Анастасии Заворотнюк часто рассуждает на темы красоты и здоровья, а также дает подписчикам советы о моде и стиле. На этот раз Анна Заворотнюк задалась серьезным вопросом.

"Ребята, что вы думаете насчет того, должна ли женщина готовить? Или она может делать это только в свое удовольствие? Недавно видела отрывок интервью, где одна известная женщина говорит, что не готовят только "недоженщины". Мне эта фраза резанула слух. Я не считаю себя недоженщиной, но и готовить я при этом не люблю", – написала дочь Анастасии Заворотнюк.

"Я умею готовить, в том числе и сложные блюда, но делаю это относительно редко, только если мне самой хочется. И не вижу в этом ничего ужасного. Остаюсь женщиной, мужских половых признаков у себя не замечала", – поддержала подписчица.

Анна призналась, что готовка доставляет ей массу проблем, она ужасно нервничает и не любит тратить на это время.

