Машину перевернуло: Кай Метов попал в жуткое ДТП в Белоруссии

Музыкант ехал на площадку проведения мероприятия. По дороге водитель потерял управление, машину перевернуло несколько раз. Певец пострадал, получил травмы и был госпитализирован в областную больницу под Минском.
Удар был довольно сильным, увечья у пострадавших средней тяжести. Больше всего досталось машине. Очевидцы переживали, что музыкант мог погибнуть. Однако приближенный источник довольно быстро сообщил, что жизни Кая Метова ничего не угрожает.
Вскоре артист сам вышел на связь и дал комментарии о своем состоянии. "Небольшие ушибы, гематомы, ссадины. Но машину, конечно, повертело. Мы спешили, водитель не справился с управлением", – успокоил поклонников Кай Метов. Автомобиль на скорости перелетел через ограждение, врезался в столб и полетел в обрыв. Музыкант поделился, что очевидцы помогали выбраться и оказывали первую помощь, пока ехала скорая и полиция.
В этом году в жизни Кая Метова случилась еще одна трагедия – в январе из жизни ушла мама певца. Убитый горем артист не мог найти себе места. Он до сих пор тяжело переживает потерю самого близкого человека. Об утрате поклонникам певец сообщил сам в своем блоге. Он написал короткое прощальное сообщение маме. Подписчики и друзья сразу стали выражать соболезнования.
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