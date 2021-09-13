Любшин экстренно госпитализирован с серьезной травмой головы

88-летний Станислав Любшин получил травму головы в результате падения на работе.

Несмотря на почтенный возраст, Станислав Андреевич продолжает играть в театре и радовать поклонников своим творчеством. К сожалению, очередной поход на работу стал для артиста по-настоящему травмоопасным. В минувшую субботу Станислав Любшин упал в МХТ им. Чехова и сильно ударился затылочной частью головы.

По предварительным данным, неприятный инцидент произошел из-за неосторожности самого актера. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, и медики приняли решение о срочной госпитализации народного артиста РСФСР. Как сообщил "МК", знаменитого пациента доставили в 67-ую городскую больницу. Каково состояние актера на данный момент, неизвестно.

Напомним, пострадавший известен зрителям как актер театра и кино. В фильмографии артиста значатся десятки ярких ролей. Станислав Андреевич снялся в таких известных фильмах, как "Пять вечеров", "Печки-лавочки", "Не стреляйте в белых лебедей", "Кин-дза-дза" и многих других.

88-летний артист в настоящее время во второй раз женат. Избранница актера – Ирина Корнеева на сорок лет младше своего знаменитого супруга. У мужчины также есть двое взрослых сыновей от первого брака.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как складывалась судьба Станислава Любшина.