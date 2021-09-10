"Вместе 7 лет": Заворотнюк рассекретила тайного любовника

В семье Анастасии Заворотнюк грядут серьезные перемены. Ее наследница поделилась внезапной новостью.

Пока Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга и всеми силами пытается восстановить здоровье, дочь актрисы преуспевает на любовном фронте. Из-за болезни матери девушка не поставила крест на личной жизни. Выяснилось, что у Анны Заворотнюк есть жених, который избегает публичности. Об этом модель сообщила в личном блоге по случаю дня рождения избранника.

"Мы вместе уже почти семь лет! И в радости, и в горе", — поделилась счастливая девушка в инстаграм-аккаунте. Она заказала для возлюбленного авторский торт с креативной надписью. "Кис, кис, кис. Я котик, ты котик", — написано на кулинарном изделии.

Наследница Анастасии Заворотнюк посетовала, что любовник не хочет снимать с ней видео для соцсетей и делать совместные снимки для публикаций. так что личность и внешний вид мужчины пока остается в тайне. Тем не менее Анна восхищена женихом и испытывает к нему сильные чувства. "Я очень благодарна судьбе, что рядом со мной такое надежное плечо", — призналась девушка.

Пользователи Сети разделили радость Анны и поздравили ее. Впрочем, нашлись и те, кто усмонились в успешности ее романа. Некоторым показалось странным, что мужчина не успел сделать Анне предложение за семь лет отношений. Наследница Анастасии Заворотнюк о свадьбе пока молчит. Вполне вероятно, что совсем скоро у актрисы появится зять.