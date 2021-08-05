В последний вагон: будет ли счастливым новый брак Марины Федункив?

Пару недель назад стало известно о том, что актриса Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Блогер и телеведущий Антон Беккужев высказался по этому поводу.

Образ Марины Федункив на экранах дарит поклонникам артистки только позитив и положительные эмоции. Несмотря на столь жизнерадостное амплуа, в реальности актриса не раз сталкивалась со сложностями и проблемами. К своим 49 годам Федункив так и не стала мамой, хотя в браке была дважды. Первый супруг постоянно изменял Марине, а второй увлекался запрещенными препаратами. Однако кажется, что черная полоса в личной жизни телезвезды осталась в прошлом: на днях стало известно, что знаменитость тайно вышла замуж в третий раз за 37-летнего итальянца Стефано Маджи.

Бесспорно, в лице молодого супруга Федункив отхватила лакомый кусочек. Стефано вырос в хорошей семье, получил престижное образование, почти всю жизнь занимался предпринимательством. Конечно, такой мужчина идеально подошел бы на роль отца для будущих детей юмористки.

Кстати, Марина не раз признавалась, что мечтает стать мамой, однако все это время не могла встретить подходящего кандидата для продолжения рода. Думаю, главной целью третьего брака артистки является именно материнство. Все-таки в 49 лет Федункив понимает: у нее осталось не так много времени, чтобы закрыть этот гештальт.

Хочется пожелать Марине счастья в личной жизни, однако третий брак актрисы все же вызывает немало вопросов. Конечно, 12-летняя разница в возрасте не может не обращать на себя внимание. Тем более если жене при этом почти 50, а мужу всего 37. Почему-то на ум приходит история последнего брака Лолиты Милявской. Вспомните, как у нее тоже все сладко начиналось: молодой супруг, счастье, любовь и идиллия. Увы, через несколько лет эта семья распалась из-за измен мужчины. Судите сами: когда Марине будет 55, ее супругу исполнится 42. Как говорится, в таком возрасте мужчина находится в самом расцвете сил.

Не буду строить из себя Вангу – очевидно, будущее тут предсказать невозможно, но есть очень большая вероятность, что Федункив может повторить участь Лолиты Милявской. С другой стороны, если сейчас молодожены счастливы, почему бы им просто не наслаждаться сиюминутной гармонией, даже если она продлится совсем недолго.