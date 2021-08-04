"Плавится голова": Измученная Заворотнюк просит о помощи

Дочь "прекрасной няни" Анна Заворотнюк перенесла ковид. Опасный вирус мощно ударил по здоровью 25-летней девушки. Модель не смогла утаить от поклонников о своем состоянии и выдала всю правду в инстаграм-аккаунте. Поначалу наследницу актрисы беспокоило лишь затрудненное дыхание, а потом ее измучила выраженная боль в костях. Тогда дочь Анастасии Заворотнюк и решила сделать быстрый тест на ковид, который указал на диагноз. "Ломило все тело, особенно колени, температура поднялась до 38 и было странное ощущение, будто плавится голова", — заявила Анна.
Особенно плохо девушке было около недели, силы покинули ее, однако побороть недуг она все же смогла. Сейчас Заворотнюк признается, что болезнь оставила за собой ряд негативных факторов. Среди них — проблемы с памятью, спутанность мыслей, одышка и быстрая утомляемость. Также модель совсем не чувствует вкусы и запахи. Она попросила у подписчиков помощи в лечении. Ей нужен дельный совет, как скорее вернуть обоняние и получать удовольствие от еды.
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