Заворотнюк выздоровела и показалась людям

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна переболела ковидом. Блогер вышла на улицу впервые после карантина.

О том, что Анна Заворотнюк заразилась коронавирусом, стало известно еще в середине июля. Тогда она вернулась с Черного моря, где провела отпуск, и сразу слегла.

Блогер рассказывала, что не ощущает вкусов и запахов, и у нее сильная слабость. Также у нее поднималась высокая температура и были проблемы со слухом.

Все это время Анна Заворотнюк держала своих подписчиков в курсе и рассказывала обо всем, что происходит. На днях она поделилась о том, что впервые после выздоровления вышла на улицу. По словам дочери актрисы, ощущения у нее были не из приятных.

Она едва не потеряла сознание, когда прошлась. Как выяснилось, организм у нее истощен, гулять и заниматься спортом она пока не может. В своем "Инстаграм" 25-летняя Анна Заворотнюк написала, что у нее кружится голова и есть проблемы с дыханием.

"Энергия на нуле абсолютно. Сегодня прошлась где-то километр и чуть в обморок не упала, сильная одышка", – написала Заворотнюк в разделе "Сторис".

Также дочь актрисы отметила, что ковид ударил по ее умственным способностям. Ей сложно выражать свои мысли. Она с трудом может сосредоточиться на чем-то конкретном. Как известно, это последствия коронавируса, о которых предупреждали в ВОЗ.