Кровоизлияние в мозг и трепанация черепа: близкого Дорофеевой избили до полусмерти

Накануне появилась страшная новость. Танцовщик шоу-балета Надежды Дорофеевой оказался в клинике в тяжелом состоянии.

Оказалось, что Евгений выходил из ночного клуба вместе с несколькими друзьями, ничто не предвещало беды. На него набросился ранее неизвестный мужчина, нанес несколько серьезных ударов, после чего скрылся в темноте. Известно, что в больницу он поступил достаточно быстро. Сейчас молодой человек пребывает в коме.

К несчастью, состояние танцора Надежды Дорофеевой оказалось настолько непростым, что у него было выявлено кровоизлияние в мозг. Врачи были вынуждены сделать пациенту трепанацию черепа. Пользователи Сети верят в лучшее, но пока очевидно лишь то, что к работе Евгений сможет вернуться нескоро. Говорить о прогнозах пока рано.

Сама артистка была шокирована ситуацией и попросила поклонников помочь ей. Она рассказала о страшной ситуации в своем "Инстаграме" и поинтересовалась, есть ли среди ее подписчиков очевидцы произошедшего. Преступник был обнаружен достаточно быстро. Мужчина оказался действующим сотрудником государственной охраны Украины.

Представители организации подтвердили, что нападавший является действующим военнослужащим УГО. Сейчас он отстранен от обязанностей, ведется расследование. Надежда Дорофеева настаивает на том, что виновный должен быть наказан по закону.

