Бывшая жена Мамаева воссоединилась с первым мужем спустя девять лет

Первый муж неожиданно поддержал переживающую сложный период Алану Мамаеву.

На днях стало известно, что футболист Павел Мамаев после развода с Аланой закрутил роман с ее подругой Надеждой Санько. Такой поворот событий шокировал брюнетку. Она уверена, что новая избранница экс-супруга настраивает его против семьи.

На фоне скандала с бывшим мужем Алана наладила общение с первым супругом Александром Липовым спустя девять лет. Вместе с ним Мамаева провела недавний прямой эфир в "Инстаграм". Примечательно, что раньше модель много раз нелестно высказывалась об Александре, называла его безответственным человеком.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что, воссоединившись с Липовым, Алана хочет привлечь внимание спортсмена. Мамаева уверяет, что это не так. Мол, она вообще не общается с футболистом и даже не хочет с ним контактировать. Модель считает бывшего мужа предателем.

Кстати, несколько месяцев назад Александр расстался со своей второй женой Сашей Кабаевой. Она рассказывала, что бывший избранник был равнодушен к ней и сыну. После расставания мужчина перестал снабжать деньгами семью.

Напомним, у Аланы Мамаевой и Александра Липового есть общий сын. После развода мужчина не растил наследника, а когда модель вышла замуж за Павла Мамаева, футболист усыновил ее ребенка.