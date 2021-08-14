"Ничего себе": Буйнов поразил фанатов фотографиями своего огурчика

71-летний Александр Буйнов похвастался богатым урожаем.

У звезд шоу-бизнеса, кажется, появился новый тренд: все как один выкладывают фото овощей и фруктов, которые растут на их огородах. Исполнитель хита про ВДВ не стал отставать от коллектива и опубликовал в своем "Инстаграме" фотографии огурцов, помидоров и перцев со своего участка и выросшей в его саду розы. Серию снимков Александр Буйнов сопроводил рассуждениями об ассоциация с мужчиной и женщиной. Поклонники не смогли пройти мимо и засыпали певца комментариями.

"Ничего себе. Александр, Вам большой респект (как сейчас говорят) ", "Все фотки супер", "Как здорово. Роза, мимоза женщина, а огурец молодец мужчина Александр-вы супер (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали подписчики.

До этого фотографиями с огорода делились Алла Пугачева и Максим Галкин, Валентин и Марина Юдашкины. Поклонники также не остались в стороне и стали писать о своих успехах в садоводстве. Кажется, тренд набирает обороты.

Ранее Александр Буйнов рассказывал о том, как они с женой перенесли коронавирус в достаточно легкой форме. Тогда же он поделился с журналистами воспоминаниями о поездке в Астрахань на гастроли и развлечениях в комнате без кондиционера. "Секс в жару – прекрасен!", – заявил певец.