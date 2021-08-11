Касса украдена и долги на миллионы: звездные жильцы элитного дома оказались в центре скандала

В советское время интеллектуальная элита котировалась не ниже, чем партийная. Специально для служителей пера строились роскошные дома. Но сегодня там происходят вещи, о которых впору писать Булгакову или Зощенко.



Писательские дома у метро Аэропорт стали появляться еще в 60-х годах прошлого века и в итоге составили целый городок с собственной поликлиникой "Литфонда" и детским садом. А в 1975-м на улице Усиевича по индивидуальному проекту был построен кооперативный 16-этажный дом, где квартиры получили легендарные Даль Орлов, Эдвард Радзинский, Аркадий Инин, Георгий Вайнер, Эдуард Успенский...

Причем многим из них полагалось не только комфортное жилье, но и отдельный кабинет. В доме из 129 квартир было 12 нежилых помещений площадью почти 2000 квадратных метров. И сегодня оказалось очень много желающих прибрать их к рукам.

После того как министерство юстиции России подало иск в Верховный суд о ликвидации общественного объединения "Литературный фонд России", какие-то личности завладели этими нежилыми помещениями в ЖСК "Драматург". Там появились танцевальные классы, засели нотариусы, открылась типография... Да и в управлении домом начался хаос. В итоге, как говорят, со счетов пропали деньги, а интеллигентные жильцы, среди которых много знаменитостей, стали вдруг должниками на несколько десятков миллионов рублей.

"Сегодня мы пытаемся забрать часть общедомовых помещений, в которых почему-то хозяйничают чужие люди, – вздыхает управляющая домом Софья Спарапетова. – При этом они пользуются нашими коммунальными услугами – водой, светом".

В разные годы председателями кооператива дома по итогам общих собраний жильцов избирались режиссер Владимир Двинский, писатель Аркадий Инин, директор поликлиники "Литфонда" Евгений Нечаев, драматург Виктор Мережко...

"Сегодня у правления есть большие вопросы к тому, как многие нежилые помещения оказались в собственности чужих людей, – продолжает Спарапетова. – Все документы уничтожены. Поэтому правление и жильцы обратились в суд, чтобы была проверена законность этих сделок. В сентябре состоится слушание".

"Каким-то образом при одном из председателей оказалась приватизирована часть площадей, – жалуется Спарапетова. – А когда мы провели аудиторскую проверку, то выяснилось, что еще и из кассы исчезли все деньги. При этом перед ресуроснабщающими организациями образовались многомиллионные долги, которые в итоге все жильцы несколько лет гасили. Т. е. они из своего кармана отдавали украденные кем-то деньги".

После этого началась война с теми, кто прежде был во главе "Драматурга". "Вероятно, у них есть какие-то высокие покровители, потому что на наши письма, жалобы и протесты никто не реагирует, – считает Спарапетова. – При этом на меня через прессу регулярно клевещут – мол, я получаю 500 тысяч в месяц, заработала за 5 лет 36 миллионов и вывожу средства в личных целях. Поэтому через суд хочу добиться правды".