65-летняя Андрейченко похвасталась накачанным красавчиком

Наталья Андрейченко показала миру фото своего старшего сына.

Исполнительница роли Мэри Поппинс на днях поделилась в своем блоге в "Инстаграм" снимками взрослого наследника Дмитрия Шелла. Счастливая мать похвасталась регалиями сына. У Димы два высших образования, он работает в банке и трудится над очередной диссертацией.

Помимо этого мужчина находится в потрясающей физической форме. Наталья Андрейченко уверена, что ее сын с легкостью стал бы моделью. "Он отправил мне эту фотографию! А я считаю – что он мог бы стать потрясающим актером -или ооооочень "крутой" моделью! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — написала Наталья.

Подписчики засыпали звездную маму и Дмитрия комплиментами. "Ого, Наталья, вот это красавчик", "Кем бы он не был, хорош сын. Хорошие родители, прекрасные Дети!", "У вашего сына хорошее образование. Похвально, что находит время для спортзала", - написали поклонники.

Ранее Наталья Андрейченко рассказывала о смерти матери. Поделиться трагедией с миром артистка решилась только спустя 40 дней. Мать Андрейченко была в тяжелом состоянии и должно лежала в больнице. Лечащий врач очень помогал семье. В последние месяцы жизни своей мамы Наталья смогла с ней очень сблизиться, они практически стали лучшими подругами.