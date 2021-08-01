Нож в спину: любовницей Мамаева оказалась подружка Аланы

Мамаевы находились в браке восемь лет. Алана прощала измены своему мужу, но его роман с подругой забыть не смогла.

Алана Мамаева всегда была честна перед своей аудиторией в социальных сетях. Вот и на этот раз она не стала ничего скрывать от подписчиков и назвала имя любовницы Павла Мамаева – российского футболиста и бывшего мужа модели. Ею оказалась одна из самых близких подруг Аланы.

Бывшая супруга спортсмена выложила в свой "Инстаграм" отрывок из переписки с разлучницей. “Я буду в пять в Москве! Давай увидимся и посмотрим, что можешь, только ты и я!” – грубо написала Надежда. Алане тяжело дается сложившаяся ситуация. В сторис она делится с поклонниками своими эмоциями и переживаниями.

Для экс-супруги Мамаева стало настоящим шоком, что его новой возлюбленной стала именно Санько – когда-то лучшая подруга брюнетки. Девушка часто помогала и давала советы Алане и даже порекомендовала ей хорошего адвоката, чтобы разобраться с судебными вопросами по делу о разводе.

Еще год назад девушки были в прекрасных отношениях. У них даже вышло совместное интервью, где они обсудили работу и семью, а также отношения между Аланой с мужем.

По словам модели, на данным момент Санько живет вместе с Мамаевым в его квартире в Ростове. Она уверена, что через какое-то время спортсмен бросит и ее. Ведь он ни раз предавал Алану, а значит, по мнению девушки, предаст еще раз.