"Должен был дожить до 60": шокирующее признание Меньшова

На момент смерти режиссеру и актеру Владимиру Меньшову был 81 год. Сам артист не предполагал, что проживет так долго.

Несколько лет назад в одном из интервью Владимир Меньшов признался, что не может поверить в свой 80-летний юбилей. Актер не думал, что доживет до такого возраста, ведь его отец умер в 62 года, а мать – в 58 лет. "По всем наследственным признакам я должен был дожить до 60", – говорил режиссер.

Но судьба оказалась к Владимиру Валентиновичу благосклоннее. Он смог отметить 80-летие в кругу родных, коллег и друзей. После юбилея артист прожил еще полтора года. А потом коварный ковид окончательно подкосил здоровье артиста. Свои последние дни зараженный коронавирусом Меньшов провел в больнице.

Напомним, актер скончался в понедельник утром, 5 июля. Причиной смерти стали последствия коронавируса. Перед кончиной актеру диагностировали двустороннюю пневмонию и дыхательную недостаточность третьей стадии.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что прощание с Владимиром Меньшовым состоится в четверг, 8 июля, в Доме кино. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. Вдова актера Вера Алентова, к сожалению, не сможет присутствовать на траурной церемонии, поскольку находится в больнице из-за заражения коронавирусом.