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Шоу-бизнес
"Бутылка полна": измученная звезда ТНТ сбежала с телевидения

"Бутылка полна": измученная звезда ТНТ сбежала с телевидения

Комик Руслан Белый разорвал все отношения с телеканалами и полностью ушел в интернет.
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Создатель шоу Stand Up на ТНТ больше не будет выступать по телевизору. Артист принял решение сфокусироваться на своем YouTube-канале. Свежие выступления Руслана Белого теперь можно будет увидеть только в Сети.

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Комик из Воронежа одним из первых стал популяризировать жанр стендапа в России, именно он начал собирать лучших юмористов, а потом создал с ними шоу на ТНТ. Однако пришло время расстаться с проектом. Артист признается, что не жалеет о решении и планирует идти дальше. Руслан Белый устал от темпа и требований телеканалов.

"Мы не виделись с родственниками, не общались с внешним миром. Это был такой ад. Творческий рай, но физический – ад (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — поделился измученный комик.

Уход в интернет Белый считает началом нового этапа, так как телевидение, по его мнению, морально устарело. Также артист уверен, что уже обзавелся постоянной аудиторией, которая будет продолжать смотреть его выступления на другой площадке.

"Канал по-прежнему тот же. Это проблема всего телевидения. Героем будет тот, кто придумает, как интегрировать ТВ в современный мир. Бутылка полна. Нужно было что-то делать, уходить на YouTube", — поделился комик.

Ранее на Руслана Белого поступило заявление в Генпрокуратуру за слишком большое количество нецензурных выражений в выступлении. Бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Федоровича, который и подал иск, возмутило неоправданное, по его мнению, использование слишком большого количества брани. Заявление поступило согласно недавнему закону о запрете мата в интернете.

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Фото: www.instagram.com / ruslan_belyy_
31 июля 2021, 15:21 Источник: Время от времени ✓ Надежный источник

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