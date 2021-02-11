На комика Руслана Белого написали заявление в прокуратуру

Сергей Федорович написал заявление в Генпрокуратуру с жалобой на выступление артиста. Пенсионер и экс-сотрудник правоохранительных органов пояснил, что на выступление Руслана Белого под названием "Почему я отрастил усы" наткнулся в Сети случайно.
Мужчина был шокирован тому, что ролик оказался полон нецензурной брани. По словам россиянина, такого обилия мата он еще нигде не слышал.
Федорович отметил, что это его возмутило, поскольку с каждым разом комики все больше позволяют себе выражаться нецензурной бранью для огромной аудитории. Пенсионер добавил, что написал заявление в адрес Генерального прокурора России с требованием привлечь Руслана Белого к административной ответственности.
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