Лолита воссоединилась с родным человеком: Ребеночек подрос за два года

Российская певица Лолита Милявская показала дочь, с которой не виделась два года.

Недавно Лолита в эфире "ДНК-шоу" на канале "Пятница!" рассказала о редкой поломке генов, которое постигло ее. Как выяснилось, у звезды есть генетические отклонения, которые могут передаться детям.

Речь шла о фенилкутонурии, которая приводит к тяжелой умственной отсталости и поражению органов. На фоне этой новости у фанатов резко возрос интерес к дочери певицы Еве. Как раз кстати Лолита решила показать ее.



В своем "Инстаграм" Милявская сообщила, что наконец встретилась со своей кровиночкой спустя аж два года. Артистка была в разлуке с Евой из-за эпидемии коронавируса и закрытого въезду в Украину, где наследница звезды живет с бабушкой. Теперь семья воссоединилась на нейтральной территории в Болгарии.

"Моя любимая француженка. Красоточка моя. Мой ребеночек подрос за два года, что я тебя не видела", – сказала Лолита Милявская за кадром.



Напомним, у дочери Лолиты из-за недоношенности есть проблемы со здоровьем. У девочки синдром Аспергера, который поставили ей недавно.

Болезнь проявляется в чрезмерной фокусировке на предмете и необходимости постоянно что-то держать в руках.