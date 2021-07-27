"Какие сладкие щечки!": обнаженный Борисов возбудил россиянок

Дмитрий Борисов путешествует по Камчатке. Недавно он забрался на камчатский вулкан, а на днях искупался в горном озере. Обо всем ведущий подробно рассказывает в своем "Инстаграм".
В кадре он предстал в воде. Одежды на нем видно не было. На лице сияла бессменная обворожительная эфирная улыбка. Поклонницы пришли в восторг от вида любимого ведущего. Они осыпали Дмитрия Борисова комплиментами.
"Какие сладкие щечки!", "Как можно быть таким красивым и умным одновременно?!", "Разве можно быть таким красавцем", – написали поклонницы.
Не удержалась даже коллега Дмитрия Борисова телеведущая Екатерина Андреева. Она оставила в комментариях под публикацией восторженные смайлики.
Напомним, о личной жизни 35-летнего Дмитрия Борисова ничего не известно. По официальной информации из открытых источников, он никогда не был женат. Детей у него тоже нет.
Несколько лет назад в Сети ходили слухи о том, что ведущий крутит роман с Юлией Савичевой, однако это не подтвердилось. Певица вскоре вышла замуж, а Борисов так и остался холостяком.
После этого в Сети заговорили о нетрадиционной ориентации Дмитрия Борисова. Но и это осталось на уровне домыслов.
В начале 2021 года Дмитрий Борисов стал часто появляться в обществе в компании с коллегой, Юлии Барановской. Но в комментариях пара заявляет, что их связывает лишь дружба.
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