"Умолял ее переспать": Актер Рейнольдс потерял голову из-за сексапильной коллеги

Райан Рейнольдс и Блейк Лавли – одна из самых ярких пар Голливуда. Их роман начинался весьма необычно.

Отношения звездных супругов завязались в рабочей среде. Райан Рейнольдс повстречал будущую супругу на съемках фильма "Зеленый фонарь", где они вместе сыграли влюбленных. В то время артисты показывали чувства на камеру, но в реальной жизни оставались обычными коллегами. Долгое время после знакомства Блейк Лавли была подругой для голливудского красавца, их общение было нейтральным. Как-то раз Райан Рейнольдс пошел на двойное свидание со своей партнершей по фильму, при этом они крутили романы с разными людьми. Тогда актер и взглянул на коллегу под другим углом.

Из-за вспыхнувших чувств Райан Рейнольдс стал активнее контактировать с Блейк Лавли. В результате девушке начали поступать навязчивые предложения о половой близости. "Я просто умолял ее переспать", — признался голливудский артист в подкасте SmartLess.

Райан Рейнольдс и Блейк Лавли поженились осенью 2012 года. Сейчас звездная пара воспитывает троих детей — шестилетнюю Джеймс, четырехлетнюю Айнез и годовалую Бетти. Для многих поклонников это семейство является образцовым. Супруги души не чают друг в друге и счастливы быть вместе. Актерскую карьеру они удачно совмещают с заботой о наследницах — снимаются в кино по очереди, чтобы девочки всегда получали достаточно внимания.

