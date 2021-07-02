"Не покупаю много лет": Макеева давно лишена всех прелестей женского шоппинга

39-летняя знаменитость активно ведет свой микроблог в "Истаграм" и даже не скрывает, что неплохо зарабатывает на нем. Женщина часто соглашается на рекламу в своем аккаунте. В благодарность она получает новые вещи – именно так работает бартер. Недавно, отвечая на вопросы подписчиков, Анастасия Макеева даже призналась, что по бартеру она получает практически все, поэтому давно не занимается шоппингом.
"Не покупаю уже много лет," – написала знаменитость.
Ранее в Сети распространилась информация о том, что даже свадьба актрисы была организована по бартеру. После этого СМИ заподозрили Макееву в тяжелом финансовом положении, однако она нашла, что ответить. Женщина заявила, что журналисты сами себе противоречат: то обвиняют ее в том, что она покупает любовь нового мужа и его сына, то уличают в нищете.
Сама Анастасия Макеева уверена в том, что она просто умеет правильно вести бизнес. В результате у актрисы получается неплохо экономить. Однако работа по бартеру не свидетельствует о нехватке средств к существованию – об этом рассказало издание "Вокруг ТВ".
Напомним, что четвертая свадьба актрисы состоялась в мае этого года. Звезда вышла замуж за строителя из Словении, который ради нее оставил жену с четырьмя детьми. Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как к венчанию Анастасии Макеевой отнесся священник РПЦ.
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