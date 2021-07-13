Сенсационные кадры: обнародовано последнее видео Меньшова

Девять дней назад из жизни ушел великий Владимир Меньшов. В память об отце Юлия Меньшова опубликовала его последнее видео.

Актриса рассказала, что решила взять интервью у папы еще в апреле. Тогда она посчитала, что оно станет прекрасным началом для ее ютуб-канала. Ролик должен был выйти в сентябре, но тогда знаменитость не подозревала, что произойдет дальше.

Дочь Владимира Меньшова отметила, что у военных есть особенная традиция. Всегда после долгой траурной музыки на похоронах звучит громкий и радостный марш. Она сообщила, что режиссер невероятно любил и ценил этот момент. Он утверждал, что именно эти минуты говорят о том, что жизнь продолжается, несмотря на все трагедии. "Надеюсь, фильм станет маршем в его честь", – написала артистка.

Юлия Меньшова указала, что верит: жизнь мэтра точно продолжается, но теперь уже в нашей памяти. Она сообщила, что не успела показать отцу то, что получилось. Сперва она долго откладывала просмотр из-за состояния легенды. Актриса не теряла надежду. Она часто говорила отцу, что фильм получился чудесным. Он многозначно улыбался и говорил: "Это мы посмотрим". Однако посмотреть кинокартину Владимир Валентинович, к несчастью, так и не успел.

Разговор Владимира Меньшова с дочерью уже тронул многих. Они обсудили работу, поговорили о таланте и даже коснулись вопросов жизни и смерти. Публикация Юлии в "Инстаграме" довела многих до слез, о чем пользователи и написали звездной наследнице. Они пожелали ей сил и удачи.

