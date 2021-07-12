Завалил букетами: Корчевников показал любимую женщину

Личная жизнь Бориса Корчевникова является загадкой для всех его поклонников. Однако некоторые ее детали он все-таки не скрывает.

Накануне ведущий поздравил с днем рождения свою маму. Вечером он показал несколько праздничных фотографий. На кадрах видно, как много цветов подарили Ирине Леонидовне. Сыну пришлось помогать родительнице, так как она оказалась просто не в состоянии унести все букеты. На всех снимках родительница знаменитости широко улыбается и старается быть ближе к наследнику. Он тоже выгляди абсолютно счастливым.

Поклонники прочувствовали всю атмосферу дня и оставили множество теплых слов для мамы Бориса Корчевникова. "Прекрасная женщина! Воспитала замечательного сына", "Огромное спасибо за такого душевного и доброго человека, как Вы!", "Крепкого здоровья! Она воспитала достойного сына", "Какой букет шикарный! Пусть будет счастье", "Мама просто чудо! Спасибо ей за такого волшебного сына", "От всего сердца счастья ей", – писали они.

Известно, что около года назад ведущий съехал из дома мамы. Всю жизнь он прожил вместе с родительницей, но понял, что нужно идти дальше. Изначально все случилось из-за пандемии, но затем Борис осознал, что так будет проще всем. Звезда "Судьбы человека" долгое время мечтает обзавестись невестой, но пока, видимо, ничего не выходит.

Борис Корчевников часто говорит о том, что мечтает о семье и детях. Однако о его личной жизни неизвестно почти ничего. Ведущий не распространяется насчет своих увлечений, но некоторые подозревают, что однажды он даже состоял в браке. Подтвержденной информации на эту тему нет.

