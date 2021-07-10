"Много раз и очень болезненно": Решетова заявила об избиениях

Модель спросили в "Инстаграм", случалось ли у нее в жизни такое, чтобы на нее поднимали руку. Анастасия Решетова решила рассказать все, как на духу.
"Сейчас на меня налетят женщины за то, что я это позволила, но… Да, много раз и очень болезненно", – ответила светская львица. При этом она добавила, что сейчас бы такого точно не допустила.
Примечательно, что модель не стала называть имени обидчика. Не указала она и периода, когда происходило рукоприкладство.
Как писали "Дни.ру", ранее Анастасия Решетова приоткрыла интимную тайну. Блогер сообщила, что владеет пятью языками любви. Это слова поощрения, время, подарки, помощь и прикосновения. Поклонники принялись гадать, есть сейчас у модели возлюбленный, с которым она общается на этих языках. По слухам, такой человек у нее появился, хотя знаменитость пока не раскрывает его имени.
Кроме того, Анастасия Решетова рассказала, что никогда бы не вышла замуж за мужчину с маленьким заработком. Она объяснила, что не хочет обеспечивать избранника.
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