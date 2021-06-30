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Шоу-бизнес
После разрыва с Тимати Решетова отказалась выходить замуж за бедных мужчин

После разрыва с Тимати Решетова отказалась выходить замуж за бедных мужчин

Анастасия Решетова и Тимати расстались осенью прошлого года. Пара попыталась остаться друзьями.
прочитано 118 раз

Однако, судя по всему, это оказалось не так просто, как представляла себе модель. Накануне она заявила, что вот уже месяц грызется с бывшим возлюбленным из-за сына Ратмира, которому в этом году исполнится два года.

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 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

По словам Анастасии Решетовой, она уже спланировала отпуск с ребенком, как вдруг оказалось, что Тимати тоже хотел взять его на отдых. Блогер пожаловалась, что они долго не могли прийти к финальному решению, да и не факт, что пришли сейчас. Модель отказывается отдавать мальчика отцу надолго, так как боится, что в таком раннем возрасте ему будет тяжело без мамы.

Также в личном блоге Анастасия Решетова ответила на вопросы подписчиков, заявив, что никогда бы не вышла замуж за мужчину, который мало зарабатывает. "Зачем? Чтобы я его содержала?" – отметила модель. Она уверена, что в этом случае брак очень быстро подойдет к финалу.

Приоткрыла знаменитость и и более интимную тайну. Блогер заявила, что владеет пятью языками любви. Стоит отметить, что в них входят слова поощрения, время, подарки, помощь и прикосновения. Пользователи в Сети гадают, с кем теперь Анастасия Решетова общается на этих языках. По слухам, у модели уже появился новый возлюбленный, однако его личность пока неизвестна.

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Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 19:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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