После разрыва с Тимати Решетова отказалась выходить замуж за бедных мужчин

Анастасия Решетова и Тимати расстались осенью прошлого года. Пара попыталась остаться друзьями.

Однако, судя по всему, это оказалось не так просто, как представляла себе модель. Накануне она заявила, что вот уже месяц грызется с бывшим возлюбленным из-за сына Ратмира, которому в этом году исполнится два года.

По словам Анастасии Решетовой, она уже спланировала отпуск с ребенком, как вдруг оказалось, что Тимати тоже хотел взять его на отдых. Блогер пожаловалась, что они долго не могли прийти к финальному решению, да и не факт, что пришли сейчас. Модель отказывается отдавать мальчика отцу надолго, так как боится, что в таком раннем возрасте ему будет тяжело без мамы.

Также в личном блоге Анастасия Решетова ответила на вопросы подписчиков, заявив, что никогда бы не вышла замуж за мужчину, который мало зарабатывает. "Зачем? Чтобы я его содержала?" – отметила модель. Она уверена, что в этом случае брак очень быстро подойдет к финалу.

Приоткрыла знаменитость и и более интимную тайну. Блогер заявила, что владеет пятью языками любви. Стоит отметить, что в них входят слова поощрения, время, подарки, помощь и прикосновения. Пользователи в Сети гадают, с кем теперь Анастасия Решетова общается на этих языках. По слухам, у модели уже появился новый возлюбленный, однако его личность пока неизвестна.