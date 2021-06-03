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Шоу-бизнес
Жену Сафронова обвинили в умышленном спаивании мужа ради квартиры

Жену Сафронова обвинили в умышленном спаивании мужа ради квартиры

Гражданская жена брата Никаса Сафронова считает, что мужчину удерживает сам художник.
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В студию программы "Пусть говорят" на Первом канале пришла некая Надежда, которая объявила себя гражданской женой брата художника – Анатолия и заявила о его исчезновении. Женщина подозревает, что брата прячет сам Никас Сафронов, якобы, претендующий на его дорогостоящую столичную квартиру.

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В шоу появились и другие родственники братьев, которые никогда не видели этой женщины, но считают, что у нее самой есть корыстный интерес. Сын художника Лука рассказал, что Надежда была прежде осуждена за мошенничество, а после досрочного освобождения из тюрьмы приехала к его дяде Анатолию и запретила кому-либо приходить в его квартиру. Лука заявил, что его дядя находится в медучреждении, в которое попал из-за своей гражданской жены, она хотела сделать мужчину алкоголиком, чтобы получить потом его недвижимость. Слова Луки подтвердил и друг семьи Сафроновых, которому сам художник рассказал о том, что брата специально спаивали и теперь ему нужно прийти в себя.

В результате обсуждений гости студии и зрители не поверили гражданской жене Анатолия, а после ее заявления о том, что картины пишет не Никас, а его брат, женщину и вовсе подняли на смех и обвинили в глупом самопиаре.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что 65-летний Никас Сафронов стал жертвой домогательств богатой клиентки.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 20:49 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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