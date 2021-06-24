Застигнутая врасплох Барановская сбежала после острого вопроса

Накануне звезды шоу-бизнеса собрались на открытии музыкального фестиваля "Жара". Появилась на красной дорожке и Юлия Барановская.

Недавно в Москве были введены новые ограничения из-за роста количества заражений COVID-19. Это поставило под угрозу проведение фестиваля, который так давно ждали и сами звезды и их поклонники. Тем не менее, все опасения оказались напрасными – мероприятие было решено проводить, хоть и с соблюдением необходимых противовирусных мер. В результате одной из самых обсуждаемых тем между гостями фестиваля опять стал коронавирус и связанная с ним вакцинация. Вопросы на эту тему журналисты задали и Юлии Барановской.

Сначала экс-избранница Аршавина гордо заявила, что ковида она не боится, так как является счастливой обладательницей антител. Однако следующий вопрос о том, успела ли телеведущая уже сделать прививку, оказался для нее неожиданным, поэтому Барановская решила просто не отвечать на него и быстро ретировалась – об этом сообщил портал Woman.ru.

Точно неизвестно, что именно заставило Юлию так быстро уйти: нежелание говорить на тему, которая сегодня в нашем обществе стоит особенно остро, или же просто сильная жара, от которой вчера страдали все гости фестиваля. В последние дни температура воздуха в столице бьет все известные рекорды.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Юлия Барановская продемонстрировала фото своего любимого малыша.