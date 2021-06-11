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Шоу-бизнес
"Мой любимый малыш": Барановская представила миру новорожденного

"Мой любимый малыш": Барановская представила миру новорожденного

Юлия Барановская воспитывает троих детей от Андрея Аршавина. Звезда никогда не скрывала, что была бы не против родить еще.
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Однако артистка не спешит обзаводиться еще наследниками. Телеведущая мечтает сначала встретить правильного мужчину, выйти замуж и уже потом думать о детях. Личную жизнь звезда тщательно скрывает. Например, лишь недавно стало известно, что два года Юлия Барановская была несвободна, но, увы, отношения не сложились.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

По словам ведущей шоу "Мужское-женское", последние дни она предается ностальгии и пересматривает старые фотографии. В личном блоге артистка опубликовала снимок новорожденного и предложила подписчикам угадать, кто на фото. "Яна? Артем? Арсений? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – уточнила она у поклонников.

Пользователи Сети почти единогласно решили, что на снимке запечатлен младший сын Юлии Барановской Арсений. По словам подписчиков, мальчика легко узнать по лучезарной улыбке. Правда, некоторые решили, что на фото все-таки Яна. Пока что правильный ответ телеведущая не озвучила.

"Какой милый", "Младший", "Арсений", "Мой любимый малыш", "Яна", "Да какая разница кто. вкусное, сладкое, родное и это счастье", "Арсюша хотя на Яну похож", "Даже можно было и не спрашивать! Эти глаза, этот позитив", – написали в комментариях.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 15:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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