Переболевшего ковидом Кузьмина невозможно узнать после выписки

13 июня Владимир Кузьмин был госпитализирован с 30%-м поражением легких. Об этом он сам сообщил на странице в Instagram, опубликовав фото из больничной палаты.
Музыкант несколько дней провел в Центре Министерства обороны для больных коронавирусной инфекцией. Но исполнитель был спокоен – уверял, что благодаря трехступенчатой вакцине, которую ему вкололи, болезнь должна протекать спокойно.
В медучреждении хорошие условия, отмечал Кузьмин. Но попросил народ беречь себя, поскольку в Москве, согласно статистике, количество зараженных вновь стремительно увеличивается.
После выписки музыкант находится дома. "Гитара нон-стоп и Чемпионат Европы по Футболу", – сообщил он о своих занятиях. А еще артист регулярно радует поклонников свежими снимками. Причем некоторые люди считают, что Кузьмина просто невозможно узнать после болезни. Новый цвет волос, ухоженное лицо без морщин, худоба – 66-летний артист, кажется, даже помолодел!
"Вы помолодели и похорошели даже за период болезни", "Секс-мэн", – пишут люди в комментариях. И желают любимому артисту больше не болеть!
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