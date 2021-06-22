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Шоу-бизнес
Переболевшего ковидом Кузьмина невозможно узнать после выписки

Переболевшего ковидом Кузьмина невозможно узнать после выписки

Эпидемия коронавируса продолжает бушевать. Причем зараза не щадит ни старых, ни молодых, ни богатых, ни бедных. Под удар попал и Владимир Кузьмин...
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13 июня Владимир Кузьмин был госпитализирован с 30%-м поражением легких. Об этом он сам сообщил на странице в Instagram, опубликовав фото из больничной палаты.

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 Владимир Борисович Кузьмин

Владимир Борисович Кузьмин музыкант, рок-вокалист, автор песен

Музыкант несколько дней провел в Центре Министерства обороны для больных коронавирусной инфекцией. Но исполнитель был спокоен – уверял, что благодаря трехступенчатой вакцине, которую ему вкололи, болезнь должна протекать спокойно.

В медучреждении хорошие условия, отмечал Кузьмин. Но попросил народ беречь себя, поскольку в Москве, согласно статистике, количество зараженных вновь стремительно увеличивается.

После выписки музыкант находится дома. "Гитара нон-стоп и Чемпионат Европы по Футболу", – сообщил он о своих занятиях. А еще артист регулярно радует поклонников свежими снимками. Причем некоторые люди считают, что Кузьмина просто невозможно узнать после болезни. Новый цвет волос, ухоженное лицо без морщин, худоба – 66-летний артист, кажется, даже помолодел!

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Публикация от Владимир Кузьмин ������ (@v.kuzmin_official)

"Вы помолодели и похорошели даже за период болезни", "Секс-мэн", – пишут люди в комментариях. И желают любимому артисту больше не болеть!

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Владимир Кузьмин. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 15:27 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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Еще один друг и родственник Аллы Пугачевой!!!
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