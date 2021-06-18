Тяжелобольной Борисов шокировал народ свежим видом: Наш красавчик

Виной всему стал проклятый ковид. По слухам, телеведущий тяжело переносил вирус, из-за чего ему пришлось даже лечь в медицинское учреждение. Однако позднее он опроверг эту информацию, отметив, что действительно заразился "короной", но, к счастью, из симптомов у него проявилась только повышенная температура.
Накануне Дмитрий Борисов опубликовал подборку фотографий из дома. На снимках показано рабочее место звезды Первого канала. Несмотря на болезнь, он продолжил вести шоу "Пусть говорят", правда, присутствовал в студии исключительно виртуально. Работать ему помогали домашние любимцы – собаки. "Самоизоляция — это может быть весело (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист.
Пользователи Сети отметили, что, даже несмотря на болезнь, Дмитрий Борисов выглядит очень свежо. "Рады видеть всегда, везде и при любых обстоятельствах!", "Наш красавчик, выздоравливай поскорее", "Рада видеть вас здоровым и счастливым", "Лучший из лучших! Рады видеть, ждем не дождемся!" – написали в комментариях.
Напомним, ранее стало известно, что с подозрением на коронавирусную инфекцию слегла певица Максим. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" была госпитализирована с обширным поражением легких и температурой под 40.
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