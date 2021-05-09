"Награды с собой не унести": бывший возлюбленный Бузовой заикнулся о смерти

Давид Манукян рассказал, как относится к славе и российскому шоу-бизнесу.

Еще три года назад о Давиде Манукяне мало кто знал, однако за это время карьера молодого человека пошла в гору. Впрочем, многие уверены, что своей популярностью артист обязан роману с Ольгой Бузовой. Как раз после начала их отношений дела у парня наладились. От блогера, снимающего короткие смешные видео, он вырос до артиста, который водит дружбу с Филиппом Киркоровым и собирает престижные награды.

По словам Давида Манукяна, последнее время блогерство не является его основным доходом. Гораздо больше денег ему приносят инвестиции. Молодой человек всерьез увлекся финансовым рынком, и теперь работает над тем, чтобы приумножить свои капиталы.

Как оказалось, Давид Манукян спокойно относится к славе. Как отметил артист, в детстве он действительно мечтал о популярности, но теперь попробовал и понял, что это не совсем его. По словам певца, он старается двигаться своей дорогой. Судя по всему, исполнитель философски относится к славе, тем более что земной путь не вечен. "Награды с собой не унести из этой жизни", – подчеркнул экс-любовник Ольги Бузовой.

Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что Давид Манукян навестил бывшую девушку в больнице. В настоящее время поющая ведущая находится в медучреждении после операции. Диагноз звезда скрывает, так как состояние пока остается нестабильным.