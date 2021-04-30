Бузова сделала шикарный подарок Манукяну

Давид Манукян объявил о радостном событии.

Карьера блогера и бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна пошла в гору после расставания с ней. Многие считают, что у пары был пиар-роман, а после связи с поющей ведущей блогер только обогатился и приобрел ошеломительную популярность.

На днях стало известно, что Давид Манукян запускает новый проект "Красотка", в котором он станет ведущим. Похоже, его популярность возросла настолько, что скоро он будет не менее востребован в шоу-бизнесе, чем сама Ольга Бузова.

Напомним, Давид Манукян и Ольга Бузова объявили о расставании в январе этого года. Это случилось сразу после дня рождения поющей ведущей. Она обвинила бывшего возлюбленного в изменах и жестоком обращении с ней и призвала поклонников заблокировать его в "Инстаграм" и в дальнейшем бойкотировать. Однако сработал обратный эффект, и к Манукяну стало приковано огромное внимание, пишет PeopleTalk.

Число подписчиков Давида Манукяна выросло в несколько раз. Он обошел Бузову по количеству подписчиков в "Тик-Ток". За его творчеством следят десять миллионов подписчиков, а на странице Бузовой их семь с половиной миллиона. Это стало своеобразным огромным подарком ему от Ольги Бузовой.