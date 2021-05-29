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Шоу-бизнес
Непохожей на мать дочери Ханги предложили стать фотомоделью

Непохожей на мать дочери Ханги предложили стать фотомоделью

В Сети появилось свежее фото телеведущей Елены Ханги и ее дочери Елизаветы-Анны. Снимок произвел фурор.
прочитано 312 раз

Елена Ханга родила свою единственную дочь в 39 лет от мужа, политолога Игоря Минтусова. При этом имя ее дочери Елизавета-Анна подсказал бывший возлюбленный, с которым она поддерживает отношения. Сейчас дочери Ханги 19 лет. Девушка выросла настоящей красавицей!

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На днях Елена Ханга выложила совместный снимок с дочерью в своем "Инстаграм". Ведущая призналась, что девочка похожа не на нее, а на ее свекровь, что считает к лучшему. Подписчики звезды пришли в восторг при виде красавицы Елизаветы-Анны.

На снимке Лиза-Анна предстала с закрытыми глазами с лицом вполоборота. Рядом с ней вплотную сидела за столиком ее улыбающаяся мать.

"Вам нужно быть фотомоделями, какая яркая внешность", "Прекрасная взрослая девушка", – написали фолловеры Елены Ханги и ее семьи.

Телеведущая ответила поклонникам в комментариях, что Лиза-Анна на самом деле не считает себя красивой. Подписчики возразили ей.

"На самом деле потрясающе красивая. Осознает еще", – успокоили мать фанаты.

Стоит отметить, что дочь Елены Ханги не публичный человек. О ее жизни мало что известно. Она не выкладывает свои фото в соцсетях и не общается с прессой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 мая 2021, 04:09 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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