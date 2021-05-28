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Шоу-бизнес
Затворница Кадышева напугала изможденным видом: Как черт выглядит

Затворница Кадышева напугала изможденным видом: Как черт выглядит

61-летняя Надежда Кадышева предстала перед народом в странном виде.
прочитано 331 раз

Артистка не пользуется соцсетями, поэтому поклонникам непросто следить за ее жизнью. Фанаты пытаются узнать хоть что-то о том, чем занимается и как проводит время певица. Звезда также нечасто появляется на публике.

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На днях в Сети появилось свежее фото Надежды Кадышевой. Артистка предстала перед поклонниками с пышной прической и ярким макияжем. Однако народ напугал изможденный вид певицы. Солистка ансамбля "Золотое кольцо" заметно постарела – под глазами видны мешки и глубокие морщины.

Поклонники тут же забили тревогу, предположив, что у артистки проблемы со здоровьем. Некоторые даже вспомнили историю с раком. Надежда Кадышева дважды ложилась на операции, однако в итоге диагноз не подтвердился.

"Она больна?", "Это Надежда Кадышева?", "Пипец! Как черт выглядит", "Простите, но я испугалась", – приводит комментарии пользователей Сети издание Popcake.

Напомним, после того как стало известно, что на "Евровидение" от России отправится Манижа, некоторые предложили заменить ее на Надежду Кадышеву. Исполнительницу народных песен посчитали более достойным кандидатом для международного конкурса.

Впрочем, все это так и осталось на уровне обсуждений, и в итоге в Роттердам поехала Манижа. С песней "Русская женщина" девушка заняла девятое место. Победителями стали участники группы Maneskin из Италии.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 20:16 Источник: Popcake ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость758392
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Калугина, ты что обкурилась?! Не надоело собирать всякую шнягу и гадость о достойных людях?! Надежда Кадышева выглядит прекрасно! А вот ты, помоечная писака, до её лет точно не доживешь- сдохнешь! Щелкоперов бесит, что певица не дает повода трепать её имя, нигде ни светится, ни тусуется, ни выкладывает свою жизнь напоказ, на всеобщее обозрение и обсуждение. И все равно докопались, где- то увидели "изможденную" Кадышеву! И давай, ату ее! Калугина, еще раз говорю: "Бог тебя накажет, выродок!" Аминь!
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