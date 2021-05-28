Затворница Кадышева напугала изможденным видом: Как черт выглядит

61-летняя Надежда Кадышева предстала перед народом в странном виде.

Артистка не пользуется соцсетями, поэтому поклонникам непросто следить за ее жизнью. Фанаты пытаются узнать хоть что-то о том, чем занимается и как проводит время певица. Звезда также нечасто появляется на публике.

На днях в Сети появилось свежее фото Надежды Кадышевой. Артистка предстала перед поклонниками с пышной прической и ярким макияжем. Однако народ напугал изможденный вид певицы. Солистка ансамбля "Золотое кольцо" заметно постарела – под глазами видны мешки и глубокие морщины.

Поклонники тут же забили тревогу, предположив, что у артистки проблемы со здоровьем. Некоторые даже вспомнили историю с раком. Надежда Кадышева дважды ложилась на операции, однако в итоге диагноз не подтвердился.

"Она больна?", "Это Надежда Кадышева?", "Пипец! Как черт выглядит", "Простите, но я испугалась", – приводит комментарии пользователей Сети издание Popcake.

Напомним, после того как стало известно, что на "Евровидение" от России отправится Манижа, некоторые предложили заменить ее на Надежду Кадышеву. Исполнительницу народных песен посчитали более достойным кандидатом для международного конкурса.

Впрочем, все это так и осталось на уровне обсуждений, и в итоге в Роттердам поехала Манижа. С песней "Русская женщина" девушка заняла девятое место. Победителями стали участники группы Maneskin из Италии.