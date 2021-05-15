Госпитализированному Топалову указали на дверь

Влад Топалов вернулся домой из больницы. Об этом сообщила его супруга Регина Тодоренко.

Певца выписали из московской клиники. Недавно Влад Топалов перенес хирургическое вмешательство, но подробностей диагноза не озвучивал.

В настоящее время музыкант восстанавливается дома, с семьей. Об этом рассказала в своем инстаграм-аккаунте телеведущая. Регина Тодоренко разместила в сторис трогательное фото, на котором их маленький сын Майкл учит вместе со звездным отцом гитарные аккорды.

Информация о госпитализации Влада Топалова появилась в начале этого месяца. Тогда жена артиста обнародовала снимки из больничной палаты. Поклонники обеспокоились состоянием здоровья знаменитости. Затем исполнитель сам вышел на связь, поведав, что был на волосок от смерти. Влад Топалов выразил благодарность медикам, спасшим ему жизнь.

Как писали "Дни.ру", Влад Топалов и телеведущая сыграли свадьбу три года назад. Вскоре у них появился наследник. Примечательно, что пара не скрывает, что в их отношениях не все гладко. Регина Тодоренко и певец не раз признавались, что у обоих сложные характеры. К счастью, благодаря мудрости и взаимной любви они прощают друг другу промахи и сохраняют гармонию в семье.