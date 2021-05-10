"Мое сердце остановилось": Лежащий в хирургии Топалов сделал громкое заявление

В День победы Влад Топалов записал видео из больничной палаты. Артист поблагодарил медицинских работников.

Супруг Регины Тодоренко перенес тяжелую операцию. Несмотря на то, что она была плановой, все пошло иначе, чем предполагалось. Артист провел под наркозом девять часов вместо запланированных двух. Когда Влад Топалов подвергался хирургическому вмешательству, его жена не находила себе места. "Мне кажется, что мое сердце остановилось на время", — признавалась Регина Тодоренко. Врачам удалось сохранить жизнь звездному мужчине и все закончилось благополучно. Спустя несколько дней после операции Влад Топалов нашел в себе силы публично обратиться к докторам.

"Спасибо вам, вы спасли мне жизнь, я очень признателен. Вы все невероятные, очень ценю", — выразился вокалист в инстаграм-аккаунте. Кроме того, мужчина поблагодарил сотрудников госпиталя, которые заботятся о его здоровье круглыми сутками. Артист упомянул в обращении и тему Дня победы, поздравив ветеранов. Он заявил, что Россия — величайшая страна, которую все уважают и боятся испокон веков, и поддержал членов правительства.

Сейчас, по словам Регины Тодоренко, Влад Топалов до их пор находится в хирургическом отделении. Он ждет от медиков информацию о своем диагнозе, которая будет играть решающую роль в процессе восстановления его организма и реабилитации.

