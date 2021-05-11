"Утечка информации": появились данные об операции у Топалова

Певец Влад Топалов оказался в больнице. Его жена Регина Тодоренко прокомментировала новость.

Ведущая "Орла и решки" Региона Тодоренко опубликовала злостный текст в своем "Инстаграм" с призывом не перевирать информацию о состоянии ее мужа Влада Топалова. Звезда отметила, что некоторые СМИ пытались раздуть информацию о том, что произошло с ее супругом.

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Тодоренко заявила, что необходимо опираться лишь на первоисточник, которым назвала официальную страницу звезды. При этом она не дала никакой конкретики, после чего на нее обрушилась волна негатива со стороны подписчиков. Ведущую обвинили в том, что она пиарится и специально выкладывает фото из больницы. Регина Тодоренко мотивировала это тем, что совсем ничего не говорить она не может, так как является публичным человеком.

"Я не знаю, удавалось ли кому-то из известных людей создать вокруг своей личной жизни облако конфиденциальности?! Маловероятно, все равно случается утечка информации, и отголоски доносятся до аудитории, но уже в вывернутом наизнанку, додуманном, раздутом, виде лже-новостей", – посетовала звезда.

Ранее СМИ сообщили, что российского певца Влада Топалова экстренно госпитализировали. Артист поблагодарил медиков за работу и заявил, что ему спасли жизнь. Некоторые восприняли это буквально, после чего в Сети начали появляться заголовки о том, что Влад Топалов был прооперирован и находится чуть ли не при смерти.

До госпитализации мужа ведущая Регина Тодоренко и сама угодила в больницу. При этом по какой причине пара оказалась в больнице, Тодоренко и Топалов так и не сообщили до сих пор.