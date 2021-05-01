Большой кровавый след: на звездного сына Сафронова напала лошадь

Наследник знаменитого художника Дмитрий пострадал во время работы над культовым фильмом. Сын Никаса Сафронова показал жуткую рану.

Недавно начались съемки третьей части легендарного российского фильма "Брат". Авторы рассчитывают на успех картины даже несмотря на то, что Сергей Бодров, который стал ключевой фигурой, пропал без вести много лет назад. В число артистов, которым выпало показать продолжение знаменитого кино, вошел сын Никаса Сафронова Дмитрий. 36-летний наследник художника серьезно пострадал на съемках.

В перерыве между кадрами мужчина решил прогуляться в парке, где его внимание привлекла лошадь. Дмитрий решил проявить внимание по отношению к грациозному травоядному животному. Сын Никаса Сафронова протянул лошади угощение, но она повела себя неожиданным образом — укусила артиста в локоть. Результат оказался плачевным — теперь на руке актера большой кровавый след. Дмитрий опубликовал снимки раны в инстаграм-аккаунте.

Медики предложили Дмитрию сделать уколы от бешенства, так как полученная травма к этому располагала. Сын Никаса Сафронова отказался от вакцины, поскольку хозяин лошади заверил его, что животное в порядке и ничем не болеет. Пользователи Сети выразили мужчине сочувствие. "Крепись, брат", " Ну ничего, до свадьбы заживет", "По-серьезному она прихватила-то! Главное, чтобы без последствий", — написали россияне.

