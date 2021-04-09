Тело Аниты Цой частично парализовало: "Словно замороженное"

Российская певица Анита Цой рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. У нее тяжелые осложнения после болезни.

50-летняя певица Анита Цой летом 2020 года переболела коронавирусом. Артистка тяжело перенесла его. Она была госпитализирована и очень долго восстанавливалась.

После этого организм народной артистки России сильно ослаб. Как рассказала Анита Цой в недавнем интервью, у нее до сих пор проблемы со здоровьем. У артистки потеряла чувствительность левая рука и плечо. Она их не чувствует. Звезда наблюдается у невролога, но пока ситуация не меняется в положительную сторону. Возможно, болезнь дала осложнения на нервную систему и опорно-двигательный аппарат.

"Очень сильные постсиндромы. Расскажу вам тайну — у меня не работает левая рука, не могу поднять ее и плечо, словно замороженное", – рассказала Анита Цой в недавнем интервью.



Стоит отметить, что весной 2020 года Анита Цой вместе со своей семьей строго выдерживала карантин и никуда не выходила. Она заказывала продукты на дом и не ходила на прогулки. Артистка страшно боялась заболеть коронавирусом, но все равно летом ее сразил этот новый коварный недуг.

Когда строгие меры ограничения в Москве были сняты, Анита Цой отправилась с мужем на прогулку по городу и почти сразу после этого заболела, сообщает Teleprogramma.pro.