Принц Уильям с супругой решили ответить Меган Маркл

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон готовятся дать телеинтервью и озвучить свою версию сказанного Меган Маркл.

Интервью, данное Меган Маркл и принцем Гарри Опре Уинфри, вызвало большой резонанс во всем мировом сообществе. Согласно опросам, проведенным британской прессой, слова американки бросили серьезную тень на репутацию Елизаветы II. После этого принц Уильям с супругой решились на небывалый для королевской семьи шаг – публично ответить на обвинения.

Через несколько недель Кейт и Уильям готовятся отмечать десятилетие со дня свадьбы. Видимо, именно к этому событию пара приурочит свое выступление на телеканале ВВС. Однако помимо рассказа о семейной идиллии, герцог и герцогиня Кембриджские озвучат свою версию событий, которые осветила в своем скандальном интервью жена Гарри. Об этом серьезном намерении сообщило издание New Idea.

Сама 94-летняя королева, очевидно, готова поддержать старшего внука и дать разрешение на небывалое оправдательное выступление, несмотря на свой принцип никогда не жаловаться и ничего не объяснять. В сложившейся непростой ситуации Елизавета II готова на все, чтобы восстановить свою репутацию.

Напомним, что после резонансного интервью принц Уильям уже пытался поговорить с братом, однако беседа родственников оказалась непродуктивной. Герцог Сассекский не признал, что опозорил семью, поэтому принц Уильям решил предпринять еще одну попытку.