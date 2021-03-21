Принц Уильям тоскует по опозорившему королевскую семью Гарри

Например, в беседе с Опрой Уинфри бывшая актриса заявила, что во дворце ей не давали обратиться к психологу, когда она была на грани самоубийства. Также некоторые обитатели Виндзорского замка высказывали расистские замечания в адрес темнокожей супруги принца Гарри – люди спорили, какой цвет лица будет у наследника пары.
После громкого интервью отношения внутри семьи испортились еще сильнее. Как выяснилось, Уильям и Гарри пообщались с отцом, принцем Чарльзом. Подробности беседы оказались достоянием прессы после "слива" лучшей подруги Меган Маркл, которая заявила, что диалога у наследников престола не получилось.
Как сообщают приближенные ко дворцу, этот инцидент стал для принца Уильяма последней каплей. Он разочарован в брате. Однако, как стало известно позднее, несмотря на обиду, герцог Кембриджский все равно тоскует по Гарри. Слуги рассказали прессе, что Уильям в беседе с семьей не скрывает того, что скучает по родственнику.
Инсайдеры сообщают, что теперь принц Уильям переживает из-за своего будущего. Несмотря на то, что его с детства растили как будущего наследника престола, он представлял себя в этой роли только в случае, если брат будет рядом.
Теперь же принц Гарри не только живет на другом континенте, но и полностью отстранился от выполнения обязанностей членов королевской семьи. Стоит отметить, что некоторые подданные считают, что младший сын принцессы Дианы и вовсе опозорил свою фамилию.
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