Принц Уильям тоскует по опозорившему королевскую семью Гарри

Год назад принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем желании покинуть королевскую семью и начать новую жизнь на другом континенте. Недавно пара дала интервью, которое вызвало настоящий скандал и окончательно поссорило герцогов Сассекских с Короной.

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