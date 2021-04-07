Никак не оставят в покое: неизвестные атаковали квартиру Легкоступовой

Юрий Фирсов заявил, что в квартиру покойной Валентины Легкоступовой пытались прорваться злоумышленники.

Вдовец продолжает жить в апартаментах певицы, так как является одним из законных наследников. Впрочем, это обстоятельство не нравится другим членам семьи артистки. Юрий Фирсов отметил, что не против, если в квартире вместе будут также находиться дети его покойной жены – дочь Анэтта и сын Матвей.

Правда, яхтсмен готов впустить их в жилище лишь при одном условии: они оплатят свою часть коммуналки. По словам вдовца, последние месяцы он покрывал все расходы на квартиру, несмотря на то, что не является единственным владельцем.

Юрий Фирсов заявил, что недавно в апартаменты покойной Валентины Легкоступовой пытались проникнуть неизвестные. Яхтсмен установил систему безопасности с видеонаблюдением. Он уверен, что это были не наследники певицы, так как их бы он узнал в лицо.

"Прямо в камеру спросил: "Кто вы такие? Чего хотите?" Они ушли", – отметил Фирсов. По словам вдовца Валентины Легкоступовой, если бы злоумышленники не отреагировали, приехал бы наряд полиции.

Напомним, исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась в августе прошлого года. Экспертиза лишь недавно определило точную причину смерти Валентины Легкоступовой – полиорганная недостаточность. Однако родственники все еще считают кончину звезды загадочной и думают, что Юрий Фирсов приложил к этому руку.