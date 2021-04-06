Близкий друг описал последний день жизни Легкоступовой: Лежала, не вставала

Лев Лещенко в эфире шоу "Судьба человека" вспомнил свою последнюю встречу с Валентиной Легкоступовой, которой не стало летом 2020-го.

По его словам, они с артисткой довольно близко общались. Так получилось, что певец стал одним из последних, кто видел Легкоступову живой. Как отметил исполнитель, подруга была невероятным человеком, искренним и приличным.

Лев Лещенко в эфире шоу "Судьба человека" рассказал, что навестил артистку в Боткинской больнице за день до ее смерти. По его словам, она почти не двигалась. Он зашел к ней в палату и начал интересоваться, как обстоят дела. "Лежала в постели, не вставала. И я говорю: "Валечка, ты вообще поднимаешься как-то?" – цитирует исполнителя Пятый канал.

Лев Лещенко заявил, что обсуждал с Валентиной Легкоступовой ее предстоящий юбилей – в декабре певице должно было исполниться 55 лет. Он предлагал подруге после выздоровления организовать новую концертную программу, которая бы раскрыла ее с новой стороны. Увы, этому не суждено было сбыться. Артист просидел у кровати больной около часа, по его словам, ничто не предвещало беды.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась в августе прошлого года. Причина ее смерти до сих пор вызывает споры. Поклонники и родственники уверены, что в гибели исполнительницы хита "Ягода-малина" виноват ее последний муж, Юрий Фирсов. Якобы он спаивал певицу, а также поднимал на нее руку.