Измученная судами вдова Баталова заговорила о смерти

Супруга покойного Алексея Баталова призналась, что готова к худшему.

85-летняя Гитана Леонтенко приняла участие в передаче "Пусть говорят" Первого канала. Пенсионерку вымотала борьба за наследство артиста с бывшими друзьями Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной.

Вдове Алексея Баталова и его дочери Марии удалось отстоять имущество в суде. При этом битва с юристом и его женой-актрисой пагубно отразилась на здоровье Гитаны Леонтенко.Женщина считает, что жить ей осталось недолго.

Она поделилась эмоциями, сообщив, что служители Фемиды признали все договоры ренты с пожизненным содержанием, которые супруга Алексея Баталова заключала от имени дочери, недействительными. Суды по скандальному делу длились порядка полугода.

Гитана Леонтенко отметила, что теперь смогла спокойно вздохнуть. Ведь ей уже не нужно сильно переживать за судьбу страдающей ДЦП дочери. Вдова звезды театра и кино поблагодарила адвокатов, помогавших ей восстановить справедливость. "Я могу умирать спокойно", – заявила пенсионерка. Также она сказала, что не ей прощать или судить Михаила Цивина и Наталью Дрожжину, а если они хотят покаяться, то пусть идут в церковь.