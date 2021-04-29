Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Четверг
29 апреля
Лента новостей
20:01
"У нас еще много работы!": Галкин заставил детей взяться за тяпки
19:59
Больной Светличной указали на дверь
19:32
"Ничего нет от Вани": кривляющаяся дочь Урганта стала похожа на другого человека
19:20
"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык
19:03
На вокзале в Стамбуле обезвредили бомбу
18:43
Из Афганистана отводят войска НАТО
18:39
Измученная судами вдова Баталова заговорила о смерти
18:35
Украина признала рэпера Моргенштерна угрозой национальной безопасности
18:24
Кудрявцева выдала главный секрет Бузовой: Дико страдала
18:18
Захарова о предложении Зеленского изменить Минские соглашения: Вызывает большую тревогу
18:01
ЦБ и РДШ научат школьников финансовой грамотности
17:44
"Стала остервенело драться, кричать, отбиваться": звезда фильма "Холоп" рассказала о нападении
17:44
Жителя Мытищ поймали с двумя килограммами наркотиков
17:25
К границе между Киргизией и Таджикистаном стягиваются войска
17:22
Песков обратился к администрации Байдена: Надо прекратить использовать "но"
17:18
Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала
17:15
Обвиняемой в смерти Марьянова главе центра "Феникс" дали три года колонии
17:13
Эксперт Марголин: президентом Лукашенко манипулируют раздуванием истории с покушением
16:52
Лишилась локонов: актрису Александру Никифорову сложно узнать
16:44
"Мое имя давит на них": Эмин о судьбе детей и блате
16:33
Сябитова оправдала рожающих от алкоголиков россиянок
16:24
"Полутруп": дочь-трансгендер Ефремова вылила на Кудрявцеву ушат помоев
16:07
Пореченков втоптал в грязь разучившуюся работать молодежь: Человеческое в себе доистребили
15:57
Гороскоп на май 2021 года
15:57
Милош Бикович: Мне не надо больше ехать в Мытищи и общаться там с уважаемыми дамами
15:49
Зеленский делает все, чтобы довести идею встречи с Путиным до маразма – эксперт Корнилов
15:47
"Вызывает эмоции": Виктория Боня страдает по бывшему любовнику
15:37
Муж Успенской отнял у нее квартиру в США и претендует на дом за 150 миллионов рублей
15:31
"Давно пора": бьющийся головой в смирительной рубашке Киркоров ошарашил россиян
15:31
Садальский отправил жившего в туалете наркозависимого Пьеху петь дуэтом с Прокловой
15:14
В московском метро установили рекорд по числу оплаты проезда банковскими картами
15:11
Обвиненную в насилии и угрозах убийством звезду турецких сериалов разлучили с ребенком
15:06
Проклову хотят лишить звания после откровений о домогательствах
14:45
"Испепеляющие взгляды": Спиридонова о ненависти со стороны Макеевой на шоу "Точь-в-точь"
14:43
"Первый раз за 20 лет": сестра Фриске сообщила о больших переменах
14:31
В Ленобласти учительница сломала ученику шею за шумное поведение
14:29
Закрывает глаза: убитая горем Лера Кудрявцева готова простить измену мужа
14:22
Известная блогерша публично унизила Манукяна
14:21
Медведев назвал два главных условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
14:19
Вел себя странно: актера российских сериалов задержали с наркотиками
14:16
Эксперт Малышев о причинах подъема заболеваемости COVID-19 в Москве: Народ устал
14:16
В Гидрометцентре россиянам пообещали "розовый май"
14:07
"Клеймо, от которого никогда не отмоешься": Ефремов послал дочь-трансгендера куда подальше
13:48
"Не смейте!": Валерии выдвинули требование во время съемок шоу "Маска"
13:47
"Ты переборщила": Успенская больно ткнула Спиридонову за пародию на себя
13:43
В России подскочили цены на лекарства
13:39
Убитая горем Кудрявцева назвала причину смерти брата
13:39
"Вы вообще рожали?": Джанабаева впервые показала фигуру после родов
13:38
Удаливший молочные железы известный актер-трансгендер теперь плачет перед зеркалом
13:34
Названа приблизительная стоимость пасхального набора
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость
В деле с наследством Баталова поставлена точка
Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать
Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах
Даже не попрощалась: разоблаченная Климова бросилась вон из студии "Вечернего Урганта"
"Его ждет забытье в истории": экс-президент Украины Кравчук о Лукашенко
Шоу-бизнес
Измученная судами вдова Баталова заговорила о смерти

Измученная судами вдова Баталова заговорила о смерти

Супруга покойного Алексея Баталова призналась, что готова к худшему.
прочитано 462 раза

85-летняя Гитана Леонтенко приняла участие в передаче "Пусть говорят" Первого канала. Пенсионерку вымотала борьба за наследство артиста с бывшими друзьями Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной.

ПО ТЕМЕ

В деле с наследством Баталова поставлена точка

"Кричал так, что не могли остановить": вдова Баталова боится за жизнь больной ДЦП дочери

 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Вдове Алексея Баталова и его дочери Марии удалось отстоять имущество в суде. При этом битва с юристом и его женой-актрисой пагубно отразилась на здоровье Гитаны Леонтенко.Женщина считает, что жить ей осталось недолго.

Она поделилась эмоциями, сообщив, что служители Фемиды признали все договоры ренты с пожизненным содержанием, которые супруга Алексея Баталова заключала от имени дочери, недействительными. Суды по скандальному делу длились порядка полугода.

Гитана Леонтенко отметила, что теперь смогла спокойно вздохнуть. Ведь ей уже не нужно сильно переживать за судьбу страдающей ДЦП дочери. Вдова звезды театра и кино поблагодарила адвокатов, помогавших ей восстановить справедливость. "Я могу умирать спокойно", – заявила пенсионерка. Также она сказала, что не ей прощать или судить Михаила Цивина и Наталью Дрожжину, а если они хотят покаяться, то пусть идут в церковь.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 18:39 Источник: "Пусть говорят" Первый канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Появились сенсационные данные о третьем брате Меладзе: Они его скрывают

Он стоит за всем
Шоу-бизнес

Садальский отправил жившего в туалете наркозависимого Пьеху петь дуэтом с Прокловой

Артист прошелся по коллегам
Шоу-бизнес

"Давно пора": бьющийся головой в смирительной рубашке Киркоров ошарашил россиян

Артиста закрыли в палате
Шоу-бизнес

"Полутруп": дочь-трансгендер Ефремова вылила на Кудрявцеву ушат помоев

Девушка-трансгендер раскритиковала артистов

Гороскоп

Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+