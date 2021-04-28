Овдовевшая артистка Дейнега стала жертвой брачного афериста

Богатая вдова Милена Дейнега узнала об истинных намерениях своего возлюбленного Дмитрия Соколова.

После смерти мужа, которая произошла год назад, артистка осталась богатой вдовой – супруг успел скопить солидное состояние, которое насчитывало около 2,5 миллионов рублей. Внезапный уход избранника стал для артистки большой трагедией, но, справившись с горем, Милена Дейнега нашла свое счастье в объятиях Михаила Соколова.

Новый возлюбленный Милены выдавал себя за обеспеченного человека с дворянским происхождением, ежемесячным доходом в 700 тысяч рублей и роскошной недвижимостью. Певица признавалась, что Михаил напоминает ей покойного мужа и она его очень любит. Однако, когда дело уже шло к свадьбе, счастью Дейнеги пришел конец.

Сначала об обмане со стороны Соколова заявил бывший бойфренд Милены Илья Горовой. Он был уверен, что новый жених певицы гол как сокол, к тому же, изменяет своей избраннице. Конфликт между влюбленными разбирался в студии программы "На самом деле" на Первом канале. Эксперты шоу помогли вывести Соколова на чистую воду. Выяснилось, что мужчина притворялся миллионером ради состояния богатой вдовы. Также в студии появилась и девушка Соколова, которая даже не знала о существовании Дейнеги.

Напомним, что известная певица уже не в первый раз становится участницей данной передачи. Перед смертью мужа Милена Дейнега уже приходила в студию ток-шоу вместе с законным супругом и своим любовником.