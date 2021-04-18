"Без иллюзий": Осужденный за хранение наркотиков певец рассекретил своего ребенка

Тима Белорусских шокировал фанатов известием об отцовстве. 22-летний певец показал подрастающую дочь.

На днях исполнителю популярных песен "Незабудка" и "Мокрые кроссы" вынесли приговор за хранение и употребление наркотиков. На заседании суда Тима Белорусских признался, что принимал запрещенные вещества с 16 лет. После того, как артиста наказали двумя годами ограничения свободы, он разоткровенничался с поклонниками и заявил, что уже пять лет является отцом. Кумир молодежи рассекретил в инстаграм-канале своего ребенка и сделал заявление о личной жизни.

"Начнем с того, что я папа", — сообщил Тима Белорусских в инстаграм-канале. Певец признался, что не делал заявления об отцовстве раньше, так как это было ему невыгодно. Ради популярности и карьерного роста он старался поддерживать имидж молодого человека, который потерпел болезненное поражение на любовном фронте. "Мы всегда будем придумывать себе идеальных чубриков, которые не такие, как мы, которые вообще без изъянов и вообще живут какой-то особенной жизнью, но давайте без иллюзий", — обратился осужденный артист к поклонникам.

Чтобы развеять сомнения подписчиков, 22-летний вокалист поделился в инстаграм-истории видеороликом, на котором маленькая девочка признается ему в любви и называет папой. Поклонники Тимы Белорусских надеются, что "домашняя химия", то есть ограничение передвижений в условиях отбывания срока, не ухудшит отношения артиста с подрастающей дочерью.