Пострадавшая в аварии требует упечь Эдварда Била в СИЗО

1 апреля блогер-миллионник Эдвард Бил утроил аварию на Садовом кольце в Москве.

По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и на полной скорости вылетел на встречную полосу. Машина знаменитости врезалась в автомобиль, в котором находилась консультант Госдумы Мария Артемова. Девушка получила серьезные травмы, ее с трудом извлекли из искореженного автомобиля.

В настоящее время ведется следствие. Эдварду Билу назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Молодой человек не может покидать свою квартиру, а также пользоваться интернетом и другими средствами связи.

Однако потерпевшая и ее адвокат не согласны с решением суда. Андрей Князев, который представляет интересы Марии Артемовой, отметил, что они уже обжаловали этот приговор. Сторона пострадавший надеется, что Эдварда Била отправят дожидаться суда в СИЗО.

О состоянии здоровья потерпевшей новостей пока нет. Девушка находится в больнице, где ей провели две операции на ногу. Напомним, ранее врачи опасались давать прогнозы относительно будущего Марии Артемовой. Они переживали, что у пострадавшей могут быть проблемы с позвоночником.

Стоит отметить, пострадавшая допускает, что может рассмотреть возможность материальной компенсации, которую предложил Эдвард Бил сразу после аварии. Уже сейчас понятно, что восстановление после страшного ДТП займет у Марии Артемовой долгое время и будет недешевым.