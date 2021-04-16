Маленькая дочь блистательно перепела главный хит Пугачевой

Девочка утроила сюрприз в честь дня рождения звездной мамы. Лиза трогательно поздравила певицу с 72-летием. Она спела хит Примадонны на французском языке. Алла Пугачева же аккомпанировала дочери.
Глава семейства Максим Галкин подпевал наследнице, напоминая ей слова композиции, передает Пятый канал. Отметим, что праздник артистки удался на славу. Поздравить лично ее пришли близкие: внуки Дени Байсаров и Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой.
Виновница торжества подарила гостям презенты – футболки. Старшая наследница звезды эстрады, Кристина Орбакайте вручила Алле Пугачевой картину, которую нарисовала ее младшая дочь Клавдия Земцова.
Напомним, младшие дети Лиза и Гарри подарили имениннице цветы, рисунки и открытки. Кроме того, многие представители российского шоу-бизнеса и поклонники адресовали Алле Пугачевой свои поздравления и искренние пожелания. Певица стала кумиром нескольких поколений. Она до сих пор является иконой стиля, образцом вкуса и таланта.
Отметим, что Лиза и Гарри растут очень талантливыми детьми. Звездные родители уделяют много сил и времени для развития и воспитания отпрысков, и это дает свои плоды.
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