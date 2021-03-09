Три сестры: Алена, Марина и Елена Кравец установят родство ДНК-тестом

Марина Леонидовна Кравец – теле– и радиоведущая, певица, актриса телевидения и дубляжа, постоянная участница шоу Comedy Club – родилась в мае 1984 года. В последнее время она вела "Лига удивительных людей" на канале "Россия" и реалити-шоу "Замуж за Бузову" на телеканале ТНТ.
Украинская актриса Елена Юрьевна Кравец родилась в январе 1977-го. В 2014 и 2015 годах входила в список "100 самых влиятельных женщин Украины". В 2017 году вместе с Владимиром Зеленским снялась в сериале "Слуга народа" в должности Премьер-министра Украины. А 2018 году основала и возглавила развлекательный телепроект "Женский квартал" студии "Квартал 95".
Алена Владимировна Кравец – самая молодая их этих звезд. Она родилась в мае 1985 года. Алена записала несколько песен, а известность получила благодаря композиции "Стерва", "За тобой", "Переживу". в кино в 2007 году, когда снялась в сериале "Папины дочки". Ее также можно увидеть в "Счастливы вместе", в фильме "Роковое наследство". Недавно она стала еще и парфюмером.
"У нас у всех разные отцы и разные отчества, соответственно. – говорит Алена. – Но мне кажется, что мы, как минимум, троюродные сестры. Уверена в этом! Вот я и хочу это выяснить. Я уже сдала тест ДНК, теперь хочу попросить Марину и Алену сделать это же самое. Я всегда хотела иметь сестер, и, чувствую, скоро их обрету!"
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