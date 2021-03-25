"Смерть неизбежна": Шифрин составил завещание

Как и многие известные люди, нажившие некоторые жизненные блага, юбиляр уже позаботился о своих родных и закрыл вопрос с завещанием. Артист уверен, что это нормальная практика в современном мире, и он не хочет доставлять лишних хлопот тем, кто когда-то унаследует его имущество, Уладив этот вопрос, Ефим Шифрин надеется, что между его наследниками никогда не возникнет войн за деньги или недвижимость.
Шифрин признался, что хорошо зарабатывает на своих нескольких работах и может позволить себе вести достойный образ жизни. Однако шиковать актер не любит и по дорогим ресторанам почти не ходит.
Артист не склонен к суевериям. Представление о том, что составление завещания приближает собственную смерть, Шифрин считает лишь глупостью, которая не имеет ничего общего с реальностью – об этом он сообщил в беседе с изданием StarHit.
“Смерть – это совершенно не предосудительно, не надо ее называть “это самое” – это смерть, она неизбежна.”
При таком трезвом взгляде на смерть артист ведет очень активную жизнь: ежедневно занимается спортом, принимает контрастный душ, изучает английский и, конечно, играет в театре. Ефим Шифрин полон творческих планов и всегда поддерживает себя в форме для того, чтобы взяться за любую роль и сыграть ее идеально.
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